“Renoveer minigolfterrein en oude zwembad in Zeebrugge zelf en verhuur pas daarna”: Vlaams Belang ziet enige mogelijkheid om site nieuw leven in te blazen

Brugge Uitbaters Quatre Mains openen nieuw restaurant op ‘t Zand: “Ik had het wat gezien in de horeca, dacht ik”

Brugge is een populair eetadresje rijker. Ma Mère du Nord vind je onderaan hotel Portinari op ’t Zand. De naam is nieuw, maar de gezichten zijn dat niet. Leen (39) en Olivier (45) baatten jaren het foodsharingrestaurant Quatre Mains uit. “Het is iets helemaal anders, inderdaad”, zegt Leen.

18 maart