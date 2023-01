Relatieproblemen, een verslaving of moeilijkheden met de kinderen? Nu kan je gratis terecht in Welzijnsloket van Brugse rechtbank

RegioEen advocaat en een medewerker van het CAW werken voortaan samen in het Brugse gerechtsgebouw om kwetsbare mensen te helpen met hun problemen. In het nieuwe Welzijnsloket worden niet alleen juridische vragen beantwoord, je kan er ook terecht met persoonlijke problemen. En dat advies is gratis. “Vaak is de drempel om hulp te zoeken immers nog te hoog”, klinkt het.

Het gloednieuwe Welzijnsloket zetelt voortaan elke maandag- en woensdagvoormiddag aan de ingang van het gerechtsgebouw langs de Kazernevest in Brugge. Het wordt bemand door een hulpverlener van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en een advocaat, die personen in nood met raad en daad bijstaan. “Mensen weten soms niet welke diensten en hulpverlening er bestaan”, zegt afdelingsvoorzitter Wim De Backer. “Vaak is de drempel ook nog gewoon te hoog om contact te maken. Een gerechtsgebouw is een plaats waar mensen heel concreet geconfronteerd worden met hun moeilijkheden. Daarom is het cruciaal om net hier in te zetten op eerstelijnshulp.”

Quote Soms kunnen we mensen een snel antwoord geven waarmee ze meteen verder kunnen. Maar we kunnen de mensen ook de weg wijzen naar andere diensten voor de meest gepaste hulp Sofie Hannon, beleidsmedewerker CAW Noord-West-Vlaanderen

Het welzijnsonthaal is een samenwerking tussen CAW Noord-West-Vlaanderen, de Balie West-Vlaanderen en de rechtbanken en parketten in het Brugse gerechtsgebouw. De balie van advocaten verleende al juridische eerstelijnsbijstand via telefoon, chat en tijdens wekelijkse zitdagen op diverse plaatsen in de provincie. Het Welzijnsloket gaat nog een stap verder. “De eerstelijnsbijstand is er om de meest kwetsbare burgers te bereiken en hen bij te staan met een eerste richtinggevend juridisch advies”, vertelt stafhouder Carmen Matthijs.

“De combinatie van een eerstelijnsadvocaat en een CAW-medewerker zorgt er echter voor dat ook andere aspecten dan het louter juridische aan bod kunnen komen. Door juridische en sociale expertise te combineren, kan de oorzaak van een moeilijke leefsituatie soms beter geduid worden. Hierdoor hopen we mensen het best op weg te helpen naar een oplossing.”

Volledig scherm Het nieuwe Welzijnsloket is gevestigd aan de ingang van het Brugse gerechtsgebouw. © Benny Proot

De problemen waarvoor mensen bij het Welzijnsloket terechtkunnen, zijn heel divers. “Van moeilijkheden met de kinderen, wegwijs geraken uit papieren, een schuldenberg, de gevolgen van een ongeval, een naaste die in de gevangenis zit, problemen met de huisbaas, een echtscheiding tot een depressie”, duidt Sofie Hannon, beleidsmedewerker van CAW Noord-West-Vlaanderen.

“In het Welzijnsloket zetten we samen met de persoon alles op een rijtje en geven we informatie en advies. Soms kunnen we mensen een snel antwoord geven waarmee ze meteen verder kunnen. Maar we kunnen de mensen ook de weg wijzen naar andere diensten voor de meest gepaste hulp. Het advies is vertrouwelijk, deskundig en gratis.”

