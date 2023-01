Relatiebureau houdt Valentijnsevenement voor dertig singles in Brugge: “Dit is het perfecte kader om iemand te leren kennen”

Brugge Armoedeor­ga­ni­sa­ties zitten voor vijfde keer samen, dit keer rond digitale ongelijk­heid

Brugge Dialoogstad, de armoedeadviesraad, hield dinsdag voor de vijfde keer de Dialoogtafels. Deze vijfde editie vindt traditiegetrouw plaats in het Stadhuis en gaat over de drempels die mensen in armoede ervaren in onze steeds meer digitale samenleving.

25 januari