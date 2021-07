Ree belandt in kanaal Brugge-Oostende, brandweer opgeroepen om dier te redden

Brugge RESTOTIP. Boem Patat in Brugge: "Gevulde aardappel zoals je hem nog nooit gegeten hebt”

22 juli Aan het Astridpark in Brugge baten Wesley Despiegelaere en Subhadra Bagale sinds kort restaurant Boem Patat uit. Hun concept is simpel, maar ook even origineel: gepofte aardappelen met vullingen uit alle hoeken van Europa. De menukaart van Boem Patat maakte ons nieuwsgierig, dus gingen we de gerechten gewoon even uittesten. En het moet gezegd: teleurstellen deed het concept allerminst. Lees hier meer restotips.