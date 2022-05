Red Rock Rally opent eerste Brugse festivalseizoen na corona (en dat zorgt voor veel enthousiasme)

De voorbije twee jaar vond het 1 mei-festival niet fysiek plaats omwille van de gekende reden. En of iedereen de sfeer gemist had. Duizenden mensen kwamen samen voor optredens van lokale bands en hoofdacts Spinvis en MIA-winnaar Mauro Pawlowski. Red Rock Rally is de opener van het Brugse festivalseizoen. Om het goede voorbeeld te geven, verbonden ze er zich toe om zoveel mogelijk afval te sorteren. “Per herbruikbare beker, die je afgeeft aan de minibar, doneren wij 10 cent aan het goede doel”, zegt Mario Willemsens. “We richtten dit jaar afvaleilandjes in waar we alle vuilnis meteen sorteren.”