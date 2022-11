RECONSTRUCTIE. Hoe motorbende ex-lid gruwelijk afranselde met bunsenbrander: “Hij had aangepapt met één van onze vriendinnetjes”

Brugge Universi­teit Gent wil 150 extra studenten­ka­mers huren in Brugge door tekort in Gent: “Alle studenten zijn hier welkom, maar we moeten waken over het evenwicht”

De UGent wil meer studentenkamers gaan huren buiten Gent en kijkt daarvoor onder andere naar Brugge. De stad kampt met een groot tekort aan studentenhuisvesting en vandaag worden voor buitenlandse studenten al een 100-tal kamers gehuurd in een gebouw bij het Brugs station. Een toekomstige uitbreiding tot 250 huurkamers behoort tot de mogelijkheden. “Alle studenten zijn welkom, maar we moeten wel waken over het evenwicht en zorgen dat studenten die in Brugge studeren hier ook nog altijd op kot kunnen", zegt schepen van Studenten Mathijs Goderis (Vooruit).

