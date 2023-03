REACTIES. Simon Mignolet: “We creëerden onvoldoende druk om het ze moeilijk te maken”

Club BruggeClub Brugge leed stevig schipbreuk aan de kust met een 3-0-nederlaag op het veld van degradatiekandidaat KV Oostende. “Of we nog achter de coach staan? Dat is niet de kwestie. De spelers moeten naar zichzelf kijken.”

De nederlaag tegen KVO kwam hard aan bij de Bruggelingen. “Hoe dit is kunnen gebeuren? Dat valt nu moeilijk te verklaren", sprak doelman Simon Mignolet meteen na de match. “Je speelt tegen een ploeg die tegen de degradatie vecht. Dat betekent: veel duels, intensiteit en lange ballen. In de eerste helft was er eigenlijk weinig gevaar aan beide kanten. Dat we vlak voor rust een penalty incasseerden, was natuurlijk geen goed scenario. In de tweede helft zaten we beter in de match, weliswaar zonder kansen. Na die tweede goal was de match beslist.”

“We brachten niet voldoende druk naar voren om KVO in de problemen te brengen. En dan wordt het sowieso moeilijk. Zeker wanneer zij beginnen geloven in een resultaat. (zucht) We hadden, na de zege tegen Gent vorige week, een 6 op 6 te laten optekenen. Niet alleen voor de punten, maar ook voor het vertrouwen richting play-offs. Nu, de situatie is niet leuk, frustrerend zelfs, maar moeten die omdraaien.

Mignolet onderstreept wel dat de spelersgroep achter coach Scott Parker staat. “Absoluut, dat is zelfs de kwestie niet. De spelers moeten zichzelf in de spiegel kijken en reageren. Dinsdag is er de Champions League (de terugmatch tegen Benfica, red.) waar we nog altijd een kans hebben om ons te plaatsen, gevolgd door de belangrijke thuismatch tegen Standard.”

De fans van Club Brugge roerden zich na afloop en gingen uitleg vragen aan de spelers. Mignolet en Hans Vanaken stonden ze te woord. “Ze zijn altijd talrijk aanwezig, zowel thuis als op verplaatsing. We wilden dat ze rustig bleven en niet in de problemen gingen komen. De fans hebben het positief aangepakt: er werd gesproken met respect. Hun spirit is een voorbeeld."