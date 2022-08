Queen Mary 2 meert aan in Zeebrugge

De Queen Mary 2 ligt sinds vanochtend in de haven van Zeebrugge. Het is best uitzonderlijk dat het cruiseschip naar België komt. In 2016 was dat ook al eens het geval. De QM2 heeft plaats aan boord voor 2.695 passagiers. De beste kamers zijn er uitgerust met moderne technologie, een nieuw interieur en nieuwe verlichting. Ook de restaurants Queens Grill en Princess Grill zijn beroemd. Het schip telt in totaal achttien verdiepingen waarvan veertien voor passagiers, is 345 meter lang en kan een snelheid halen van 30 knopen of 56 km/u.