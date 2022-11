Provincie West-Vlaanderen investeert 80 miljoen euro in 2023

Dat geld gaat onder meer naar de uitbreiding van fietsnetwerken en-snelwegen, de aanleg van extra gecontroleerde overstromingsgebieden, de uitvoering van het masterplan voor het onderzoekscentrum Inagro in Roeselare, het nieuwe ‘House of Manufacturing’ in Kortrijk en de uitbreiding van provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Er gaat ook nog wat geld naar de renovatie van het Provinciaal Hof in Brugge. In 2023 blijven de belastingen in de provincie gelijk. “Investeren is net belangrijk in deze moeilijke tijden", motiveert gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V).