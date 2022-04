Provincie geeft negatief advies voor bouwproject Mispelaar in Assebroek

Mispelaar is een symbooldossier geworden. Zoals bekend wil Vivendo er 63 sociale woningen bouwen, maar volgens de buurtbewoners gebeurt dat in watergevoelig gebied. Ze gingen in beroep tegen de bouwplannen. Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tegen het project in Assebroek gekant. Het gaat immers om een signaalgebied als overstromingsgevoelige site. En daar wil de minister geen woningen meer in de toekomst.