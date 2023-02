Protest tegen industrieplannen op natuurgebied De Spie gaat voort: “We weten nu al dat we steun krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos”

Dertiger krijgt twee jaar voorwaarde­lij­ke celstraf voor handel in cannabis

Een 33-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor handel in cannabis. Bij zijn arrestatie had G.D. ruim 15.000 euro op zak. Het openbaar ministerie had ook een havenverbod gevorderd, maar daar ging de rechter niet op in.