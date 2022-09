Proef acht wijnen uit Piëmonte-streek en combineer met zevengangenmenu bij Au Gusto in Brugge

Brugge ‘Filip de Bruges’ praat met koning Filip over waterramp: “Hij schrok over wat ik hem vertelde”

Bruggeling Filip Vanden Berghe is donderdag door koning Filip ontvangen in het paleis in Laken. Hij kreeg die eer voor zijn project ‘Filip de Bruges’ en zijn inzet voor de getroffenen van de waterramp in Wallonië, tijdens de zomer van 2021.

15 september