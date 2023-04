Probleem met fietsen die kriskras staan opgesteld aan station van Brugge wordt in kaart gebracht

Leegstand in Zilverpand blijft zorgen baren: “Al jaren zorgenkind, maar twee trekpleis­ters kunnen veel veranderen”

De leegstand in het Zilverpand in Brugge, het winkelcomplex tussen de twee drukke winkelassen Noordzandstraat en Zuidzandstraat, blijft zorgen baren. Gemeenteraadslid Chris Marain (Open Vld) trekt aan de alarmbel en vraagt het stadsbestuur om bijvoorbeeld meer horeca toe te laten. Bevoegd schepen Pablo Annys (Vooruit) bevestigt dat het Zilverpand al enkele jaren een zorgenkind is, en blijft. Hij ziet een duidelijke oorzaak.