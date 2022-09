‘Prijzenkraker' Electro Depot opent derde vestiging in West-Vlaanderen, dit keer in Brugge

De ‘prijzenkraker' met een ruim aanbod aan elektrische toestellen had al een vestiging in Oostende en Kortrijk in onze provincie. Brugge komt er nu logischerwijs bij. In het pand in het winkelcentrum B-Park biedt Electro Depot allerlei elektrische toestellen tegen verminderde prijzen aan. Dat gaat van televisietoestellen tot koelkasten.