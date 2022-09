Prijzen woningen en appartementen in Brugge stijgen

Brugge Brugse kunstenaar Alice Vander­schoot stelt tentoon in De Biekorf

Tijdens haar residentie als huiskunstenaar voor Cultuurcentrum Brugge bouwt de Brugse kunstenaar Alice Vanderschoot drie verschillende tentoonstellingen op, met als eerste de in situ installatie ‘Curiosity Killed The Cat (but satisfaction brought it back)’ die zaterdagavond officieel geopend werd in De Biekorf.

19 september