Prieeltje in het Arentshof blinkt na restauratie als nooit tevoren

“Met deze restauratie willen we deze uitzonderlijke kiosk beschermen en bewaren voor de generaties na ons”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Het uitgangspunt van de restauratie was dan ook om het prieeltje maximaal in de oorspronkelijke toestand te kunnen behouden.” Het prieel bevindt zich in wat in de 18de en 19de eeuw de tuin was bij het woonhuis. Al in de 18de eeuw is sprake van een ‘gloriette’ in de tuin. Vanaf 1911 werd de tuin publiek toegankelijk, als verbinding tussen het Gruuthuse- en het nieuw te bouwen Groeningemuseum.