Precies één jaar geleden verloor Tamara haar zoon Axl (17) bij tragisch ongeval: “Dat hij nooit meer zal thuiskomen, is nog steeds onwezenlijk”

Bruggeling (35) lag twee dagen in coma na brand in z'n woning, maar krijgt nu zélf celstraf: “Hij loog over cruciale info”

Vier brandhaarden in huis. En sporen van white spirit. De rechtbank oordeelt dat Bruggeling K.S. (35) de enige mogelijke dader is na een zware brand in zijn woning. K.S. ontkende dat steeds met klem. “Hij had z'n woning net helemaal gerenoveerd”, pleitte z’n advocaat. Maar de rechter doorprikte de ‘opeenstapeling van leugens’.