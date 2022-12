Postbodes rijden met elektrische voertuigen en fietsen door de Brugse binnenstad: “Goed voor het milieu én het verkeer”

Brugge En plots dobbert een Tesla tussen de Brugse zwanen: “Geen moment getwijfeld om de bestuur­ster uit het water te helpen”

Neen, dat hadden ze in Brugge nog niet gezien. Donderdagmiddag vergiste een oudere dame zich van pedaal, waarna ze met haar Tesla... tussen de zwanen belandde. Een groep stadsarbeiders was vlakbij aan het werk en schoot meteen te hulp om de vrouw uit het water te halen. “Al moesten we wel eens in onze ogen wrijven, want zoiets verwacht je niet”, zeggen de mannen.

