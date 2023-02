Politieke partijen spreken zich uit over de vernietigde stadionplannen: “Wil men dat Club Brugge uit Brugge vertrekt?”

Lees meer over het Clubstadion in ons dossier.

Volgens Pol Van Den Driessche (N-VA) komt de beslissing als donderslag bij heldere hemel. “Iedereen had nu wel verwacht dat er een positieve uitspraak zou volgen, niet dus. Dit is een zwarte dag voor het Brugse voetbal. Uiteraard voor Club, dat een nieuw stadion nodig heeft. Maar ook voor Cercle, dat ook nog geen oplossing heeft en voorlopig in Jan Breydel moet blijven voetballen. Ik hoop dat men dit dossier nog kan reanimeren. De laatste oplossing is een verbouwing van het huidige stadion.”

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is als Club-supporter bijzonder ontgoocheld. “Club Brugge, de supporters, de horeca in de buurt…: ze zijn allemaal het slachtoffer van enkele buurtbewoners. Ik had nochtans gehoopt dat de buurt tot inzicht was gekomen. In de meest recente plannen van Club Brugge wordt enorm veel aandacht geschonken aan de mobiliteitskwestie. Als het echter de bedoeling is van de buurtbewoners en groene activisten dat Club Brugge uit Brugge vertrekt, dan zijn ze goed bezig. De faillissementen van de handelszaken in de buurt en het verlies van arbeidsplaatsen zullen ze er wellicht graag bijnemen. Om nog maar te zwijgen over de internationale uitstraling van Club Brugge.”

“Toch stel ik mij ook wel vragen bij de verantwoordelijkheid van de stad en de Vlaamse Regering, die allebei de stedelijke verordening inzake parkeren op eigen grondgebied over het hoofd hebben gezien”, aldus Sintobin.

Mokerslag

Ook Groen is teleurgesteld. “Een mokerslag voor Club en het hele professionele voetbal in Brugge”, vindt Raf Reuse. “Het eerste gevoel is ontgoocheling, want wij pleiten al langer voor Jan Breydel als de ideale locatie voor een nieuwe voetbalstadion. Het arrest toont nu wat zwakke punten aan. Die moeten aangepakt worden. We zijn overtuigd dat dit rechtgetrokken kan worden. Ironisch genoeg is het een oude verordening van de stad Brugge die roet in het eten gooit. Een verordening die wij eerder al in vraag hebben gesteld en waarvoor wij al een dringende actualisatie hebben gevraagd.”

