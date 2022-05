Politie zoekt aanrander van Viktor (18): “Hij sleurde hem mee tot diep in de struiken van Minnewaterpark”

BruggeDe politie is op zoek naar een man die in het Minnewaterpark in Brugge de 18-jarige Viktor aanrandde. De tiener werd in de struiken gesleurd, waarna de verdachte hem betastte onder zijn kleren en ging hurken om hem oraal te bevredigen. Door zijn kalme handelswijze, bestaat de kans dat de dader niet aan zijn proefstuk toe was. Viktor kon uiteindelijk op de nipper ontsnappen.