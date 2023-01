Politie treft baseballknuppel en matrak aan na verspreiding van TikTok-filmpje met oproep tot vechtpartij aan station

Brugge/Kust Van een duik in het koude water tot een nieuwjaars­con­cert en winterwan­de­ling: onze 5 weekend­tips voor Brugge en de kust

De feestdagen zijn voorbij, het nieuwe jaar is officieel gestart, maar niet voordat we nog genieten van het laatste weekend van de kerstvakantie. Tijdens het weekend van 7 en 8 januari is er dan ook nog heel wat te doen. Zo is het je laatste kans om de kerstmarkt in verschillende steden en gemeenten te bezoeken, kan je iets gaan drinken voor Nieuwjaar of het koude water induiken tijdens de nieuwjaarsduik. Hier zijn vijf tips voor Brugge en de kust voor dit weekend.

6 januari