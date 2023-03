Politie roept op om waakzaam te zijn voor valse bankmedewerkers: “Bel ons als je een als je een verdacht telefoontje krijgt”

ANALYSE. Politico­loog laat zijn licht schijnen op naamswijzi­ging van twee politieke partijen in Brugge: “Duidelijk dat ze vooral voor lokale verhaal gaan”

Zeg niet CD&V, maar ‘Brugse cd&v’ en al zeker niet Open Vld Plus, want die partij heet op het stembriefje in 2024 ‘VOOR BRUGGE’. “Net zoals onze inwoners zijn we trots op het karakter van onze stad. De term ‘Brugge’ is een kwaliteitslabel”, klinkt het. Politicoloog Herwig Reynaert legt uit wat volgens hem de belangrijkste redenen zijn voor die naamsveranderingen.