Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden in centrum van Brugge

Brugge Chaos in gevangenis Brugge: stroompro­ble­men toch nog niet van de baan?

In de gevangenis van Brugge is er sinds vrijdag 16.30 uur opnieuw stroom, na twee dagen problemen met de elektriciteit. Toen vrijdag ook de noodgenerator het begaf, viel alle activiteit binnen de muren stil. Uiteindelijk kregen ze de dieselmotoren toch weer aan de praat, maar die lijken nu weer te sputteren, zo meldt VTM NIEUWS. Hierdoor is er maar een minimum aan elektricteit beschikbaar. De telefoon in de cellen is weer beschikbaar en ook de televisie zou weer aan kunnen. “Ze hopen dat de problemen tegen maandag opgelost zullen geraken.”

14 oktober