Poetsvrouw (34) maakt naaktfoto van kwetsbare patiënt in zorginstelling: wel schuldig, maar geen straf

Eerste 120 bewoners nemen intrek in Brugges nieuwste en grootste woonzorg­cen­trum: “En nu nog voldoende personeel vinden”

De eerste 120 bewoners nemen deze week hun intrek in Brugges gloednieuwe woonzorgcentrum in de Sint-Pietersmolenwijk. Het gaat om senioren die hun krappe flats van zorgcentrum Minnewater inruilen voor een veel comfortabelere kamer, net buiten het centrum. “De capaciteit is groter, maar we vullen bewust nog niet alle kamers in", klinkt het.