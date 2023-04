“Plots lag hier een portefeuille met 100.000 frank, maar een bedankje kregen we niet”: Brugse toiletdame Erna gaat op haar 84ste ‘met pensioen’

Lissewege krijgt dynamische zone 30: “Dit zal de verkeers­vei­lig­heid ten goede komen”

Het Brugse stadsbestuur en wegbeheerder AWV hebben een akkoord bereikt om dynamische snelheidsborden te plaatsen langs de N31 Zeelaan, die dwarst in de deelgemeente Lissewege. “Met vrije basisschool De Lisblomme in de buurt is het interessant dat we tijdens de schooltijden de maximale snelheid kunnen aanpassen van 50 naar 30 per uur”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).