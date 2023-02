Plein van ‘amper’ 15 jaar oud wordt wéér uitgebroken voor extra groen: “En toch zijn de reacties enorm positief, dit is een andere tijdsgeest”

BruggeAlwéér zijn werken aan de gang op het Stationsplein onder de balkonrotonde in Brugge. Amper 15 jaar geleden werd het plein, inclusief alle wegen errond, aangelegd. Maar net als in 2019 vinden momenteel werken plaats om beton uit te breken in het voordeel van extra groen. “Je kan het in deze tijden niet meer maken om niks aan betonvlaktes te doen", vindt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Dit jaar onthardt de stad Brugge meer dan 4 hectare. Dat wil zeggen dat beton dus plaatsmaakt voor extra groen. “In 2019 deden we dat al eens op dit Stationsplein”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Toen werd 580 vierkante meter beton weggehaald en extra groen aangeplant. De reacties hierop waren enorm positief en in 2020 ontvingen we er zelfs een prijs voor. We doen dit jaar voort: dit keer gaat 210 vierkante meter beton eruit.”

Dat is opvallend, want het hele plein is eigenlijk pas 15 jaar geleden aangelegd. Toen klonk wel al de kritiek dat het wel een héél grote betonvlakte werd. Het lijkt erop dat die kritiek stelselmatig beantwoord wordt. “Eigenlijk is vooral de tijdsgeest veranderd", countert Van Volcem. “Vandaan kan je het niet meer maken dat je nieuwe pleinen vol beton giet. De klimaatopwarming leert dat we meer plaats moeten voorzien voor natuur, zodat het water de bodem in kan. Zo doen we dat momenteel ook op het Gaston Roelandtsplein in Assebroek.”

Student Welcome

Dat het Stationsplein het eerst in het vizier kwam, is niet verwonderlijk: het is immers voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad. “We maken een betere indruk nu”, denkt Van Volcem. “We deden vooraf een studie om te kijken waar we beton konden uitbreken zonder de vele fietsers en wandelaars hier te hinderen. Het plein blijft bovendien een mooi geheel. Er komen 2.150 vaste planten, 25 heesters, 3.000 bloembollen en 7 bomen bij.” De wijzigingen brengen bovendien evenementen zoals de Student Welcome niet in het gedrang. “Daar is rekening mee gehouden”, aldus nog Van Volcem.

Zeebrugge

Dit jaar volgen onder meer ook nog het Marktplein van Zeebrugge en de site-Knapen, ook al in Zeebrugge. “Enerzijds zorgt dit voor minder wateroverlast, anderzijds wordt het grondwaterpeil verder aangevuld,” legt de schepen uit. “Visueel zal de stad er ook een stuk groener uitzien. Ook dit biedt tal van voordelen. Groen nodigt uit om naar buiten te komen, dit zorgt ervoor dat mensen meer zullen bewegen. Het is aangenaam om te wandelen, spelen of fietsen in een groene omgeving”, besluit Van Volcem.

