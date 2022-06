Plantje nodig? Hier vind je 400 soorten... maar alleen de komende drie dagen

PUP Plants organiseert pop-ups met hippe kamerplanten op verscheidene locaties in Vlaanderen en Brussel. Voor de eerstvolgende editie is het de beurt aan Brugge. “We geven je graag inspiratie om je ruimte buiten - hoe groot of klein ook - zo biodivers mogelijk te maken. Denk maar aan terrasplanten, zaden, groene muren, verticaal groenten kweken, groene daken of een kleine fruitboom op je terras”, zegt Roxanne Naessens van PUP Plants.