Plannen voor Albert Heijn en 200 woningen op Veemarkt bijgestuurd: “Dit project is té belangrijk, we moeten niet haastig te werk gaan”

Tot 5 jaar cel voor ‘Maya de Bij en de Sjakie's’: “Ze teelden cannabis vanuit villa in chique Brugse woonwijk”

De vroegere villa van een ouder koppel in een chique wijk van de Brugse deelgemeente Sint-Kruis. Dat was de uitvalsbasis waar een Nederlandse drugsbende tot wel 60 kilo cannabis oogstte. De hoofdverdachte? ‘Maya de Bij’, die werd bijgestaan door ‘de Sjakie’s’. Hun sprookje bleef evenwel niet duren. De spilfiguren met de aparte bijnamen zijn nu veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vijf jaar, deels met uitstel. In totaal werden acht beklaagden veroordeeld voor hun aandeel in de zaak.