Piepjonge overvaller zet jongere mes op de keel: “Tijdens de coronacrisis de verkeerde vrienden gemaakt”

De overval vond op 4 september vorig jaar plaats in het centrum van Brugge. Twee jongeren waren een nachtje gaan stappen toen ze in een hinderlaag gelokt werden door Bruggeling H.F. (19) en een minderjarige. H.F. haalde een mes uit z’n bromfiets en stapte op één van de jongeren af. Diens kameraad kon ontkomen. “De beklaagde nam het slachtoffer in een houdgreep en zette het mes op z’n keel”, vertelde procureur Jinmin Arnou. “Hij nam z’n heuptasje en pet af en vluchtte weg.”