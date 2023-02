Philip Konings uit Blankenberge leidt voortaan Open Vld-regiobestuur

Brugge Plein van ‘amper’ 15 jaar oud wordt wéér uitgebro­ken voor extra groen: “En toch zijn de reacties enorm positief, dit is een andere tijdsgeest”

Alwéér zijn werken aan de gang op het Stationsplein onder de balkonrotonde in Brugge. Amper 15 jaar geleden werd het plein, inclusief alle wegen errond, aangelegd. Maar net als in 2019 vinden momenteel werken plaats om beton uit te breken in het voordeel van extra groen. “Je kan het in deze tijden niet meer maken om niks aan betonvlaktes te doen", vindt schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

9 februari