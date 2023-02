Peter C. (46), verdachte van verijdelde Miss België- aanslag, verschijnt voor raadkamer: “Hij dacht dat hij mensen moest beschermen”

KIJK. Wat weten we over de man die een aanslag wou plegen tijdens Miss België?

“De twee deskundigen zijn zeer eenduidig in hun verslaggeving”, zei Van Steenbrugge vorige vrijdag, nadat hij zijn cliënt liet onderzoeken door een psychiater en een psycholoog. Uit hun verslagen blijkt dat hij met zware mentale problemen kampt. “Mijn cliënt dacht dat hij de mensen en zichzelf moest beschermen, het ging om een waanidee.” De man uit Lommel werd op zaterdag 11 februari rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket wilde hij een aanslag plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met een uur vertraging van start. Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest.

De verdediging bleef er dan ook bij dat van een verijdelde aanslag of een poging tot terroristische moord tijdens de verkiezing van Miss België absoluut geen sprake was. Dat bleek ook uit onze uitgebreide reconstructie. “Er is nooit een voorbereiding geweest voor een aanslag”, verklaarde Van Steenbrugge, die vroeg om C. te laten opnemen in een instelling. “Want hij hoort niet in de gevangenis te zitten, zoals een terrorist. Ze willen bevestigd zien dat de aanslag verijdeld werd. Het is intriest”, besluit Van Steenbrugge. “Ondertussen is er een maatregel genomen, een gedwongen opname. De familie had dit verzoek gedaan, want er zijn geen indicaties van schuld en hij is niet schuldbekwaam. Dat is ook bevestigd door de gerechtspsychiater.”