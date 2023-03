Per verkochte reep van Brugse stadschocolade Sjokla steun je waterpunt in Kameroense zusterstad

Sjokla is de Brugse stadschocolade, een initiatief van de Gilde van Brugse Chocolatiers en gemaakt van fairtrade cacaobonen. Vanaf nu tot eind juni gaat per verkochte reep Sjokla een halve euro naar het project ‘Sjokla for water’. Momenteel hebben 14 van de 32 wijken in de Kameroense stad Ebolowa, een zusterstad van Brugge, nog geen toegang tot drinkbaar water in de buurt. Een van die wijken is Angale. De inwoners zijn er aangewezen op onveilige waterbronnen, wat ziektes in de hand werkt.