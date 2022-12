Pedofiel fotografeert spelende kinderen op strand van Bredene en choqueert tijdens verhoor: "Ik zie hen graag, dat is nu eenmaal mijn geaardheid”

Brugge/BredeneEen 79-jarige Bruggeling riskeert een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden voor voyeurisme en het bezit van kinderporno. Joost D. fotografeerde schaarsgeklede en naakte kinderen op het strand van Bredene, maar zag daar zelf het probleem niet van in. “Dit is toch niet erg? Ik neem graag foto’s van kinderen”, verklaarde hij in z'n verhoor.

Joost D. werd op 5 augustus vorig jaar aangesproken door omstaanders, die hem op het strand van Bredene foto’s hadden zien nemen van spelende kinderen. De Bruggeling was op 18 juli ook al eens betrapt toen hij jonge jongens had gefotografeerd. Hij kraakte na z’n betrapping z'n SD-kaartje en choqueerde tijdens z'n verhoor. “Dit is toch niet erg? Ik neem graag foto’s van kinderen. Ik zie hen graag. Dat is nu eenmaal mijn geaardheid.”

Verontrustend

De zeventiger werd kort voor de zomer van 1998 al eens geïnterneerd voor de aanranding van een minderjarige. Een jaar later kwam hij op proef vrij. Zijn interneringsmaatregel liep uiteindelijk nog tot 2016. “Het is dan ook veronrustend dat de beklaagde hervallen is en zelf niet overgegaan is tot het zoeken van hulp”, foeterde procureur Fien Maddens. “Bovendien minimaliseert hij de feiten. Ik vorder 18 maanden cel, gekoppeld aan voorwaarden. Volgens de psychiater is een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis het meest aangewezen.”

De verdediging vroeg de vrijspraak voor het voyeurisme, omdat het strand een openbare plaats is. Ook het bezit van kinderporno werd ontkend. D. gaf wel toe dat hij twee afbeeldingen van naakte kinderen fotografeerde in een boek. “Maar niet in een seksuele houding”, pleitte z’n advocaat Rik Demeyer. “Dat boek was een artistiek werk dat voor iedereen beschikbaar is in de bibliotheek.” Volgens z’n raadsman herviel Joost D. door eenzaamheid tijdens de lockdownperiode. “De verveling sloeg toe en z’n oude demonen staken weer de kop op.” Vonnis op 2 januari.

