Passagier valt buschauffeur aan in hartje Brugge: “Beiden zijn gewond naar het ziekenhuis, zijn pitbull wordt opgevangen”

BruggeDe politie van Brugge is donderdagavond met verscheidene patrouilles uitgerukt na agressie op een Lijnbus. Een man, vergezeld van een pitbull, ging de buschauffeur te lijf. Zowel de passagier als de chauffeur is gewond afgevoerd. “Verder onderzoek moet uitwijzen wat de precieze aanleiding was”, zegt de politie.

Het incident op de Lijnbus ontstond toen een passagier zich niet bepaald vriendelijk gedroeg tegenover de chauffeur. Dat was niet alleen de man, maar ook andere reizigers opgevallen. De woordenwisseling ging zodanig ver dat ook zij de politie alarmeerden. Eerder had de chauffeur al aan zijn werkgever laten weten dat er een probleemsituatie was op zijn bus, ter hoogte van de Mallebergplaats.

Kort nadien liep de situatie evenwel helemaal uit de hand. De woordenwisseling draaide uit op fysieke agressie, waarbij de passagier de chauffeur te lijf ging. Die liet zich niet doen, waarop het tot een vechtpartij kwam. Er werden rake klappen uitgedeeld en de politie kwam dan ook in groten getale afgezakt. “De verdachte gedroeg zich weerspannig, maar onze mensen bleven ongedeerd”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Zowel de passagier als de chauffeur werd uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis." Over hun precieze verwondingen is geen duidelijkheid, net zoals de aanleiding momenteel onduidelijk is. “Verder onderzoek moet dat uitwijzen", aldus de woordvoerster.

Opvallend is dat de passagier vergezeld was van een pitbull. De hond zou volgens de eerste informatie niet aangevallen hebben. Het dier werd wel weggebracht naar het Blauwe Kruis voor verdere opvang. De passagier in kwestie bleef onder toezicht van de politie in het ziekenhuis. Het is uiteindelijk het parket dat zal moeten beslissen wat er met de man moet gebeuren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.