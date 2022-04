Parket seponeert racismerel in Jan Breydel, maar Club komt met plan van aanpak: “24.000 stickers in strijd tegen racisme”

BruggeHet onderzoek naar de racismerel rond Vincent Kompany in het Jan Breydelstadion is afgerond, maar krijgt verder geen vervolg. Het parket kon nochtans wel een aantal verdachten identificeren. “Maar het is onmogelijk om precies te achterhalen wie welke uitspraken gedaan heeft”, klinkt het. Ondertussen bindt Club Brugge zelf de strijd met racisme in het stadion aan. En dat met 24.000 QR-codes.

Niet Met Ons. Zo luidt de nieuwe slogan van Club Brugge in haar aanpak tegen racisme in en rond het Jan Breydelstadion. Geen loze woorden, want blauw-zwart heeft het gehad. En daarom worden alle supporters betrokken in de strijd. “Het gaat om een absolute minderheid die de boel verziekt voor anderen”, zegt Bob Madou, CBO bij Club Brugge. “Heel wat fans hebben ook al aangegeven dat ze niet langer met dit gedrag geassocieerd willen worden. En zo zien wij het zelf ook. Wie zich racistisch uitlaat, heeft hier geen plaats.”

“Geen campagne, wel plan van aanpak”

En dus gaan vandaag heel wat vrijwilligers aan de slag. Want elk zitje van de thuisaanhang moet een sticker met daarop een QR-code krijgen. Supporters die iemand anders racistische of discriminerende uitlatingen horen doen, weten dan ook meteen wat te doen: zij scannen de QR-code en kunnen het incident meteen melden en zelfs het stoelnummer van de persoon in kwestie doorspelen. De veiligheidsdienst van Club Brugge zal de melding meteen doorkrijgen en controleren. “We willen op die manier het verantwoordelijkheidsgevoel van onze fans aanspreken”, zegt Madou. “En het hen zo makkelijk mogelijk maken om een melding te maken. Er zijn al heel wat sensibiliseringscampagnes geweest. Maar die bereiken de mensen voor wie ze bedoeld zijn niet altijd. Dit is dus geen campagne, maar eerder een plan van aanpak.”

Maar heeft Club Brugge dan geen schrik voor een kliklijn? Of supporters die hun te dikke buurman volgend seizoen weg willen? “We hebben ons die bedenking uiteraard ook gemaakt. Maar we willen nu voornamelijk het groepsgevoel aanspreken om de rotte appels er uit te halen. En we gaan uiteraard ook de mensen die beschuldigd worden horen. Het is dus niet zo dat elke melding onmiddellijk tot een stadionverbod zal leiden.”

Kompany-rel als triest dieptepunt

Het initiatief komt er na verschillende racisme-incidenten in en rond Jan Breydel. Het meest recente feit: De Kompany-rel op 19 december vorig jaar. Club Brugge speelde net 2-2 gelijk tegen Anderlecht in het eigen Jan Breydelstadion. Maar na afloop heeft niemand het nog over de wedstrijd zelf. Want een geëmotioneerde Vincent Kompany haalt in zijn interview hard uit. Hij verwijt enkele Club-supporters ervan hem en zijn spelers racistisch te hebben benaderd. “Ik ga sowieso gedegouteerd naar huis”, klonk het. Mijn staf, mijn spelers en ikzelf zijn de hele wedstrijd uitgescholden voor bruine aap en wat dan ook.”

Het parket kreeg dat ter ore en opende ook een onderzoek. Er waren verschillende camerabeelden voorhanden, maar al snel werd duidelijk dat het geen evident onderzoek zou worden. Iets wat vier maanden later ook bevestigd wordt. Het onderzoek werd namelijk afgesloten zonder gevolg. “Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden konden een aantal verdachten geïdentificeerd worden. Het is echter onmogelijk om op basis daarvan precies te achterhalen wie welke uitspraken heeft gedaan. En het is onvoldoende bewezen dat alle elementen van de strafrechtelijke inbreuken voorzien in de antiracismewet zijn vervuld”, aldus het parket van Ieper, gespecialiseerd in racismezaken.

Twee jaar stadionverbod

Lees: Er is een vermoeden naar de daders toe, maar bewijzen blijkt onmogelijk. En net dat zou het nieuwe systeem van Club Brugge zelf wel eens vooruit kunnen helpen. Want zij zullen ook zogenaamde Niet Met Ons-stewards inzetten. Zij zullen zwarte hesjes dragen en worden specifiek ingezet voor het detecteren van racistisch of discriminerend gedrag. En supporters die zich racistisch uitlaten weten wat ze mogen vrezen. Want bij bewezen feiten zal Club Brugge hen met een stadionverbod van minstens twee jaar bestraffen.

