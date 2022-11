Parket in beroep tegen opmerkelijk vonnis over rellen na Club-Antwerp

Brugge Smart City Data platform van Brugge genomi­neerd voor prestigieu­ze internatio­na­le award

Stad Brugge is samen met Leuven en Roeselare uit 337 voorstellen en 60 landen genomineerd voor de jaarlijkse World Smart City Awards in de categorie ‘Enabling Technologies’. Dit is een prestigieuze internationale wedstrijd voor baanbrekende projecten, ideeën en strategieën die steden over de hele wereld leefbaarder en duurzamer moeten maken. Op het Smart City Expo world Congress 2022 in Barcelona worden op woensdag 16 november de winnaars bekendgemaakt.

15 november