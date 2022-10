Parkeren in de stad wordt duurder: zo gaat Brugge extra kosten van 55 miljoen euro opvangen

Brugge Negen jaar na brandstich­ting in Brugs restaurant riskeert Italiaan opnieuw 1,5 jaar cel voor wapens en slagen

Een 33-jarige Napolitaan van Noord-Afrikaanse origine riskeert in de Brugse rechtbank 1,5 jaar cel voor verboden wapendracht en slagen en verwondingen. Mohamed A. is geen onbekende voor het gerecht, want in september 2013 stichtte hij brand in een restaurant op de Markt van Brugge.

