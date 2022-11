Parkeerplaatsen verdwijnen voor laad- en loszones, extra groen moet Steenstraat aantrekkelijker maken

Tijdens de werken in de Steenstraat zullen de parkeerplaatsen aan de kant van de pare huisnummers verwijderd worden en vervangen door laad- en loszones. Tegelijk verdwijnen de bushokjes aan de Sint-Salvatorskathedraal. In de plaats komt een groenzone met boombank, zullen er bloeiende, vaste planten worden aangebracht en zullen de boomroosters worden verwijderd om de bomen meer groeiruimte te geven. Ook aan de laad- en loszones is er plaats voor extra groen. Het einde van de werken in de Steenstraat is gepland op 16 december. In het voorjaar van 2023 wordt vervolgens de Zuidzandstraat aangepakt.