“Papa slaat mij als ik ween”: Bruggeling krijgt 20 maanden cel voor geweld tegen zijn 3-jarig zoontje

Dudzele heeft er met Cathemgoed een publieke groenzone bij als buffer tegen de snelweg A11

Feest in Dudzele want Cathemgoed werd er zaterdag officieel geopend. Deze groenzone moet het dorp afschermen van de autosnelweg A11. De Vlaamse Landmaatschappij ontwierp de plannen samen met de inwoners van Dudzele en de stad Brugge al in 2012. Maar uiteindelijk duurde het tot 2023 vooraleer Cathemgoed werkelijkheid werd. Tot eind september kan je via een wandelroute 80 gedichten ontdekken over het thema ‘natuur’.