‘P(l)as op!’: Brugge wijst festivalgangers op boetes voor wildplassen

Brugge Bruggeling Diego De Baets al voor vierde (!) keer in finale Eerste Kok van België: “Deze keer wil ik echt wel winnen”

Straf werk van privéchef Diego De Baets (40) uit Sint-Kruis: hij staat al voor de vierde maal in de finale van de prestigieuze wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Wat er nog op zijn palmares ontbreekt? De eindoverwinning. “Het is nu of nooit, ik waag me er geen vijfde keer meer aan", glimlacht hij.

30 juni