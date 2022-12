Oudste Brugse kunstschilder (93) schenkt meer dan 7.000 euro aan negen humanitaire projecten

In het kader van het Knooppuntenfestival organiseerden Academie Brugge DKO, Cultuurcentrum Brugge en de dienst Noord-Zuid van de stad een tentoonstelling met 69 werken van Brugs schilder Guido Dobbelaere. Hij is oud-student van Academie Brugge DKO. Zijn schilderscarrière heeft al veel vruchten afgeworpen want die leverde hem al verschillende mooie tentoonstellingen op. “Guido is met zijn 93 jaar niet alleen Brugges oudste, maar ook meest verdienstelijke kunstschilder”, schetst schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Hij is bovendien een begenadigd dichter. Hij is een heus begrip bij kunstminnend Brugge en heeft onze stad al meermaals verrijkt met een boeiende expositie.”