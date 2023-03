Oude laptops gaan van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut naar Sri Lanka

“Hij maakte opmerking over vermoorde moeder”: Bruggeling krijgt werkstraf voor verkeers­agres­sie, waar hij volgens zijn advocaat goede reden voor had

Een 28-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 50 uur werkstraf voor verkeersagressie. M.V. ging door het lint toen de 57-jarige Y.B. een opmerking maakte over zijn vermoorde moeder. De 57- jarige man uit Knokke-Heist kreeg zelf twee maanden gevangenis met uitstel voor zijn aandeel in het conflict.