Organisatoren spreiden 59ste Sint-Andriese Feesten over twee zondagen

Op 12 juni wordt er om 10 uur gestart met de openluchtmis waarmee de gedachte van de oorspronkelijke Jachtfeesten in ere gehouden wordt. Traditiegetrouw is er opnieuw een Fietssneukeltocht over een afstand van 30 kilometer. Starten kan tussen 12.45 en 14.30 uur aan het Schutterspaviljoen waar ook de aankomst is. Het traject gaat over Snellegem, Beisbroek, Tillegem en Tudor. Deelnemen kost 15 euro per persoon en de fietsers worden getrakteerd op een zestal degustaties. Om 15.30 uur zorgt de Brugse zangeres Nicky Martinez voor de sfeer. Vanaf 17 uur is er de voorstelling van een 30-tal oldtimers volgens bouwjaar met bijhorend commentaar van de jury.