Orderboekje vol, dus kan firma APK uit Zedelgem werken aan Zuidzandstraat niet uitvoeren

In een eerder artikel in deze krant liet de stad Brugge weten dat de werken aan de nutsleidingen in de voetpadzone van de Zuidzandstraat aan de huisnummers 6 tot 28, aan het huisnummer 11 en ook aan de zijgevel van Zuidzandstraat huisnummer 1 (in het Sint-Salvatorskerkhof) uitgesteld waren door onvoorziene omstandigheden. Daarin werd verwezen naar de firma uit Zedelgem.

“Het is niet correct dat de opdracht aan ons zou zijn gegund en dat wij de oorzaak zouden zijn dat de werken niet tijdig konden starten", laat het bedrijf weten. “De werken waren niet aan ons gegund. Op de vraag of we deze werken konden uitvoeren, hebben we afwijzend moeten antwoorden onder meer doordat onze planning al vol zat. Daarom werd in onderling overleg beslist om de werken niet uit te voeren.”