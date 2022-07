Oranje zet animatoren van speelpleinwerkingen vandaag in de bloemen

“Vooral dankzij de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers. Op de dag van de animator willen we daarom extra aandacht besteden aan hen bedanken”, zegt Fibe Waes van Oranje. De animatoren krijgen een attentie als bedanking. Op 12 augustus wordt er nog een baravond georganiseerd om hen extra in de bloemen te zetten. Oranje ontstond destijds vanuit een speelpleinwerking. In 1966 kwam een moeder met twee kinderen naar het speelplein ‘Ter Groene Poorte’ in Brugge. Haar zoon speelde gewoon mee. Haar dochter met een beperking mocht niet meespelen en moest thuis blijven. Chris Saelens, aalmoezenier op het speelplein, kwam meteen in actie. Hij nam het initiatief om een speelpleinwerking op te starten, niet alleen voor kinderen met een beperking, maar meteen voor alle kinderen samen. De kinderen kregen een oranje sjaaltje. Oranje was geboren.