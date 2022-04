Opwarmertje voor langverwachte Meifoor: nog tot 10 april Paasfoor in Brugge

Brugge Steeds meer Oekraïense vluchtelin­gen vinden onderdak in Brugge: in dit klooster komen er 20 mensen slapen, met dank aan firma die dekbedden schenkt

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen zijn welkom in Brugge. In het Kapucijnenklooster in de Boeveriestraat, hartje Brugge, kunnen vanaf volgende week 20 oorlogsvluchtelingen terecht. De firma CleanLease uit Oedelem schenkt daarvoor alvast 100 dekbedden. “We vonden dat we iets moesten doen met onze noodvoorraad”, zegt Jeroen Debruyne.

29 maart