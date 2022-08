Opvallend: schepen Van Volcem geviseerd op verkeersbord in de Katelijnestraat

Brugge Geparkeer­de wagen en carport gaan in vlammen op: brandweer kan aanpalende woningen vrijwaren

In de Verse Vaartstraat in Koolkerke bij Brugge is dinsdagochtend brand uitgebroken vlak naast een woning. Daar stond een wagen geparkeerd in een carport. Het voertuig brandde volledig uit.

23 augustus