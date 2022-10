Opnieuw grootschalige controle in Brugse uitgaansbuurt in strijd tegen aanhoudende overlast: “Helft van gecontroleerde feestvierders was gekend voor strafbare feiten”

Brugge Brugge is problemen in uitgaans­buurt en gebrek aan respect voor politie beu: “We zien al wéken héél zware dronken­schap en ontvlamba­re groepen”

Bij de grote actie afgelopen weekend in de Brugse uitgaansbuurt heeft de politie 180 jongeren geïdentificeerd en gecontroleerd. Maar liefst de helft daarvan stond al gekend voor strafbare feiten zoals verboden wapenbezit, afpersing of drugsfeiten. De voorbije weken was het diverse keren onrustig in de Brugse uitgaansbuurt, met (schijn)gevechten en confrontaties met de politie tot gevolg. “Het totaal gebrek aan respect voor onze politiemensen valt echt op”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die meteen verdere actie wil ondernemen.

26 september