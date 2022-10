Opnieuw 10.000 bezoekers voor Iedereen Klassiek in Brugge

Brugge “Al onze bezittin­gen kwijt, maar gelukkig sliepen we nog niet”: Brugs koppel met vier kinderen slachtof­fer van zware woning­brand

Dat het allemaal nóg veel erger had kunnen zijn, vertellen Michael Claeys (36) en Lindsey Van de Walle (31). Het Brugse koppel werd vrijdagavond getroffen door een zware brand die de volledige bovenverdieping van hun woning en hun persoonlijke bezittingen in de as legde. De oorzaak? De batterij van een telegeleid autootje. Samen met hun vier kinderen en hond ontsnapten ze aan het ergste. “Wat als we al aan het slapen waren? Die vraag hebben we ons al een paar keer gesteld", zegt Michael, die ontroerd is door de vele steunacties die op gang zijn getrokken.

24 oktober