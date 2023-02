Opmerkelijke primeur voor festival WECANDANCE: nachttreinen moeten bezoekers veilig vervoeren richting Brugge

“De kracht van WECANDANCE ligt in de unieke combinatie van muziek, lekker eten en mode. Maar vooral de locatie is adembenemend. Dat wordt wel eens vergeten”, zegt Bart Roman, die de tiende verjaardag van het festival kan vieren. “We willen onze locatie op het strand nog veel meer in de kijker zetten dit jaar. Door nachttreinen in te leggen, hopen we bezoekers van buiten Brugge de mogelijkheid te geven om ook een beetje van de prachtige regio te genieten. Dat kan voor én na ons festival. De band met de lokale horeca, ondernemers en bevolking is voor ons altijd al belangrijk geweest. We zijn ons publiek dan ook erg dankbaar dat we al onze tiende editie kunnen organiseren.”